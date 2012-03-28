Жители убили замглавы администрации своего района монтировкой

В Иркутской области убит в своем служебном автомобиле заместитель главы администрации Осинского района Сергей Москвитин, сообщили в среду в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

"27 марта 2012 года в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении заместителя главы администрации Осинского района Сергея Москвитина. 26 марта 2012 года в вечернее время он после работы уехал на служебном автомобиле в неизвестном направлении", - говорится в сообщении СУСК региона.

Во вторник в Иркутске обнаружен служебный автомобиль заместителя мэра со следами крови внутри салона.

"Вечером 27 марта 2012 года на обочине автодороги Усть-Уда-Иркутск обнаружено тело Сергея Москвитина со следами насильственной смерти. Погибшему были нанесены удары тяжелым предметом по голове", - сообщает СУСК.

По версии следствия, на потерпевшего было совершено разбойное нападение с целью завладения служебным автомобилем заместителя мэра для последующей продажи.

"Установлены двое подозреваемых в совершении данного преступления – 27- и 29-летние мужчины. Они являются жителями поселка Оса в 140 км от Иркутска. Проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в Следственном управлении.