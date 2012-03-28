Полицейские насмерть забили человека, а труп бросили на трассе

В Кемеровской области в одном из бывших центров угольной добычи Кузбасса, Анжеро-Судженске, майор и капитан полиции издевались над 25-летним местным жителем в гараже, проверяя его на причастность к преступлению. От проверки парень умер. Труп правоохранители выбросили на трассу.

Майору отдела полиции "Анжеро-Судженский" Павлу Власенко, капитану этого же отдела Дмитрию Андронову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, а их 30-летнему знакомому - совершении убийства.

7 декабря 2011 года на обочине автодороги "Анжеро-Судженск–Яя" было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"Смерть, по заключению судебно-медицинской экспертизы, наступила от жестоких побоев. Следствием была получена информация о возможной причастности к этому преступлению сотрудников полиции", - сказал в среду официальный представитель СК Владимир Маркин.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям причастные к совершению данного преступления были задержаны.

"В ходе следствия установлено, что полицейские, проверяя молодого мужчину на причастность к преступлениям, незаконно вывезли его в частный гараж. К незаконным допросам они привлекли своего знакомого, с помощью которого, пытая и избивая, добивались от мужчины признаний в совершении преступлений. От побоев мужчина скончался, и, уже пытаясь скрыть преступление, полицейские вывезли тело убитого на трассу", - сообщил Маркин.

По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемых.

"Учитывая, что в последнее время участились случаи противоправных действий полицейских, в Следственном комитете взята на особый контроль работа по приему заявлений от граждан, которые пострадали от действий полицейских. Каждое такое заявление рассматривается особенно тщательно. И в случае подтверждения информации, действиям полицейских будет даваться жесткая уголовно-правовая оценка", - пообещал представитель СК.

"АН" писали, что в среду в Белгороде возбуждено уголовное дело по избиению в отделе полиции №1 областного центра двух местных жителей, доставленных туда за нарушение общественного порядка.

Также в среду председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос создания в структуре СК подразделения, специализирующегося на расследовании дел в отношении полицейских.

А глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил 28 марта по итогам "круглого стола", посвященного вопросам духовно-нравственного воспитания полицейских, что все преступления, совершенные сотрудниками полиции, будут расследоваться публично.

ВИДЕО Следственного комитета России.