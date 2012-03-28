В Белгороде выясняют, кто избил до полусмерти задержанного в отделе полиции №1

В Белгороде возбуждено уголовное дело по избиению в отделе полиции №1 областного центра двух местных жителей, доставленных туда за нарушение общественного порядка, сообщили в понедельник в СУСКР по области.

"Молодых людей в возрасте до 30 лет доставили в отдел 16 марта текущего года в нетрезвом виде для составления административного протокола. После того, как один из них пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали "скорую" и отвезли в больницу. Медики зафиксировали на нем ссадины и кровоподтеки. Мужчина пояснил, что телесные повреждения он получил в результате избиения в полиции", - говорится в сообщении на ведомственном сайте.

Впоследствии потерпевший из лечебного учреждения скрылся.

"В рамках расследования выясняется, являются ли лица, причинявшие телесные повреждения сотрудниками данного отдела полиции, находились ли они при исполнении служебных обязанностей", - сообщает СУКР по региону.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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