Глава Ставрополя: признался в мздоимстве казанцу под угрозой изнасилования

На судебном заседании в среду глава администрации Ставрополя Игорь Бестужий, обвиняемый в попытке получить крупную взятку, заявил, что следователи выбивали из него показания, представитель СУСК по краю назвал это измышлениями адвокатов.

В Ставрополе тройка судей в среду рассматривала две кассационных жалобы адвоката Бестужего Инны Денисовой. Сити-менеджер, который заключен под стражу до 2 апреля и находится во Владикавказе, по конференц-связи тоже участвовал в процессе.

По версии следователей, Бестужий пытался получить взятку в 50 миллионов рублей за предоставление в аренду неизвестному земельного участка площадью 5 гектаров, находящегося в собственности Ставрополя. 2 февраля у него провели обыски и заключили под стражу. Следствие заявляло, что Бестужий дважды давал признательные показания.

"Третьего февраля или 4 февраля после 23 часов был выведен в коридор в наручниках, руки за спиной. Мне был надет целлофановый пакет на голову, на уровне глаз вокруг головы намотан скотч и (я был) брошен на пол автомобиля. Куда-то вывезли за пределы ИВС, привезли - ехали около пяти-десяти минут - и подняли на этаж, где почти три часа трое мужчин под пытками выбивали показания, били кулаком по голове, шее, затем завернули в целлофан, прикрепили скотчем, а затем угрожали электрическим током и изнасилованием", - зачитала Денисова в зале суда заявление Бестужего, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам Денисовой, это заявление Бестужий написал во время своей первой после ареста встречи с адвокатом 19 марта в СИЗО Владикавказа в Северной Осетии. "АН" писали, что туда экс-главу горадминистрации перевезли из Ставрополя 11 марта "из соображений безопасности".

Кроме того, в документе отмечается, что по такой же схеме от обвиняемого добивались признательных показаний, компрометирующих губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского.

Сам Бестужий по конференц-связи подтвердил, что на него оказывалось давление.

"Пытки на уровне 1937 года НКВД, которые мне пришлось пережить. Заявление было написано под принуждением, - сказал Бестужий.

В свою очередь следователь СУСКР по Ставропольскому краю Виктор Мережко в зале суда опроверг эти сведения.

"Следствие считает это надуманными фактами. Это выдумано. В администрацию (владикавказского СИЗО), где он содержался, ни одного заявления, либо жалобы не поступало. После прихода Денисовой 19 марта они (адвокаты) стали оправдывать свою работу", - заявил он.

Адвокат Бестужего также заявила, что следственные действия с ее подзащитным проводил следователь из Татарстана и она не понимает, чем это обосновано. Бестужий подтвердил, что его допрашивал только следователь из Татарстана.

Судья сделал адвокату замечание, пояснив, что к рассмотрению кассационной жалобы это, как и информация об оказании давление на обвиняемого, не относится, поскольку это не суд первой инстанции.

Напомним, что против полицейских Казани возбужден ряд уголовных дел по факту выбивания ими из подозреваемых признаний под пытками.

21 марта глава СКР Александр Бастрыкин личным распоряжением уволил ряд высокопосталенных сотрудников в Татарстане.