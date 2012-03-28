На ферму рыбинспектора, которой поймал VIP-браконьера, совершено нападение

В Кадыйском районе Костромской области неизвестные совершили нападение на животноводческую ферму крестьянского хозяйства семьи Задуминых, убили одну корову и двух отравили. Хозяева подозревают, что это может быть месть браконьеров.

Многодетная семья Задуминых, в которой воспитывается шестеро детей, живет в деревне Лубяны Кадыйского района Костромской области на границе с Ивановской областью. Нападение на их крестьянское хозяйство в деревне Хороброво произошло в понедельник, когда хозяев там не было. Вернувшись, они обнаружили, что двери на ферму, где содержались три коровы, бык и трое новорожденных телят, открыты.

Лучшая племенная корова убита, лежит в луже крови, а у двух других коров в стойлах насыпан неизвестный корм, и отмечаются симптомы острого отравления.

"Когда дети это увидели, они начали плакать и очень долго не могли успокоиться, они все ухаживали за коровами, это была их любимица. Мы сразу обратились к ветеринару и написали заявление в полицию, они приезжали и взяли образцы на анализы", - сообщила хозяйка фермы Оксана Задумина.

Дознаватель Кадыйского РОВД Ольга Румянцева в беседе с РИА Новости сказала, что сейчас решается вопрос о назначении экспертизы о причинах гибели животного.

"Мы осмотрели данную ферму, изъяли внутренние органы коровы, и будем посылать их на исследование в Кострому, это исследование платное, стоит 498 рублей", - сказала Румянцева.

Она уточнила, что пока полиция не усматривает состава преступления в произошедшем, поскольку если даже в коровник неизвестные и проникли, кражи никакой не совершено.

Супруги Задумины высказали предположение, что нападение на ферму является продолжением недавнего конфликта, связанного с делом о браконьерстве. Глава семейства Сергей Задумин работает госинспектором рыбоохраны Госкомрыболовства.

В феврале текущего года Задумин поймал, по его словам, "очень влиятельного гражданина" на браконьерстве и составил акт. Через некоторое время после этого полиция задержала на 48 часов жену рыбинспектора.

В региональном УМВД задержание пятью полицейскими многодетной матери назвали "вынужденной мерой", пояснив, что в отношении Задуминой возбуждено уголовное дело по статье 309 УК РФ за давление на свидетельницу, а она не являлась для дачи показаний.

Задумин оспорил задержание в суде. В пятницу законность заключения Задуминой под стражу рассмотрит Макарьевский районный суд.