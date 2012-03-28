Найден убийца девушки из чемодана и сумки

Полицейские нашли убийцу 24-летней девушки, расчлененный труп которой был обнаружен в чемодане на окраине Москвы. Им оказался 36-летний друг потерпевшей, который убил девушку после ссоры.



Останки неизвестной женщины были найдены в чемодане 26 марта на Бескудниковском бульваре Москвы. У обнаруженного трупа с колото-резаными ранениями не было ног и головы жертвы. Спустя несколько часов после первой находки в подмосковной Балашихе были найдены голова и ноги неизвестной, спрятанные в сумку.

Личность женщины удалось установить благодаря оставленному в чемодане альбому с фотографиями. По этим фотографиям, растиражированным в СМИ, девушку опознал житель города Тамбова. Ею оказалась 24-летняя Дарья.

Следователи опросили родственников погибшей и установили, что у нее был друг, с которым Дарья жила последние полгода в его квартире на улице Яблочкова. Когда сыщики приехали к мужчине домой, он долго отказывался пускать их внутрь, нервничал и поджег квартиру. Спустя некоторое время он стал задыхаться и сдался полицейским, сообщают dni.ru.

На допросе он признался, что поссорился с потерпевшей, когда они занимались любовью. Сначала он ее задушил, а потом расчленил тело. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", максимальная санкция которой – пожизненное заключение.



