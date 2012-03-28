Миллион за информацию о похищенном мальчике дадут из фонда Чиркунова

За достоверную информацию о местонахождении похищенного из детсада в Краснокамске Ильи Ярополова в среду назначено вознаграждение 1 млн рублей из резервного фонда губернатора Пермского края Олега Чиркунова.



"Сведения о местонахождении ребенка принимаются по телефонам в Перми: +7-342-217-06-88, +7-342-271-85-85 или 02. Анонимность гарантируется", - сообщают в администрации Пермского края.

"АН" писали, что СКР командировал в помощь пермякам лучших следователей центрального аппарата.

Напомним, похищение семилетнего Ильи Ярополова произошло 27 марта около 13 часов (11.00 мск): воспитатели детского садика отдали ребенка никому не известной молодой женщине. Вечером того же дня мать мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении сына.

СУСК РФ по Пермской области составил фоторобот молодой женщины, которая подозревается в похищении ребёнка.

Возбуждено дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего), санкция которой предусматривает вплоть до 12 лет лишения свободы. К поискам ребенка подключены порядка сотни работников СК, управления МВД.