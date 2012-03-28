В Москве в автомобильной пробке грабители отобрали у владельца иномарки 5 млн

На юго-западе Москвы сегодня днем грабители напали на водителя иномарки в автомобильной пробке и отобрали у него 5 млн рублей. Для поиска преступников в городе объявлен специальный план "Перехват".



Нападение на водителя внедорожника, который стоял в автомобильной пробке на улице 60-лет Октября, совершили трое неизвестных в медицинских масках. Они разбили стекло иномарки и похитили сумку с 5 млн рублей, после чего скрылись на поджидавшей их машине "Вольво С-60. Ранее в столичной полиции сообщали, что в последнее время в Москве резко возросла активность так называемых "барсеточников", которые действуют в составе организованных групп, как правило, состоящих из выходцев из кавказского региона.

По сведениям полиции, ежедневно в городе происходит 20-25 случаев нападений на автовладельцев. Чаще всего все ограбления совершаются около финансовых учреждений, супермаркетов, крупных офисов и на АЗС. Грабежи также происходят на дороге, когда преступники следят за своей жертвой и нападают на владельцев машин на перекрестках или в автомобильных пробках, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Московском уголовном розыске действует специальный отдел, оперативники которого регулярно отрабатывают места возможного появления воров-борсеточников.



