Отец-иеговист запретил врачам спасать новорожденную дочь

Вчера вечером в приемной Уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой раздался телефонный звонок. Зам. главного врача по хирургии ДГБ N19 им. Раухфуса просил помочь в очень сложной ситуации: родители запрещают врачам спасать их новорожденного ребенка.



26 марта на проспекте Солидарности водитель сбил трех пешеходов, в том числе женщину с коляской. Всех пострадавших доставили в ближайшую Александровскую больницу, а малышку Арину (1 год 3 мес.) с открытой черепно-мозговой травмой поместили в ДГБ им. Раухфуса.



Учитывая тяжесть повреждений, врачи, не раздумывая, сразу же приступили к реанимационным мероприятиям. Требовалась срочная операция и переливание крови, о чем в известность поставили законного представителя девочки - отца. И каково же было удивление медиков, когда отец велел отменить жизненно-важные для ребенка процедуры.

Детские доктора попытались переубедить папу девочки, сообщает пресс-служба детского омбудсмена, но безуспешно. Оказалось, что он принадлежат к числу Свидетелей Иеговы, религия которых запрещает переливание крови даже в ситуациях, угрожающих жизни.



Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, мужчина привел адвоката, который не только заявил медикам, что отец официально отказывается от переливания, но и доступно объяснил, чем грозит больнице нарушение родительского запрета.

Врачам оставалось либо согласиться и смотреть, как ребенок умирает на глазах, либо обратиться за помощью к представителям власти. Педиатры, не раздумывая, выбрали второй вариант и позвонили Детскому Уполномоченному.

Светлана Агапитова: «Родители являются законными представителями ребенка. Без их согласия врач не имеет права производить какие-либо медицинские вмешательства. Даже если речь идет о спасении жизни. И отменить родительское решение может только решение судебное».



Чтобы ускорить процедуру, аппарат Уполномоченного подключил не только суд, но и органы опеки, и администрацию Центрального района, и городскую прокуратуру, и Комитет по здравоохранению. И уже в семь часов председатель Смольнинского суда Виктор Шашкин принял постановление о разрешении переливания крови и проведения операции по жизненным показателям, независимо от запрета родителей.



«К сожалению, это не первый случай в нашем городе, когда родители ставят личные убеждения выше жизни собственного ребенка. Кто-то отказывается принимать донорскую кровь, кто-то - лекарственные препараты. И врачам приходится идти наперекор родительским запретам»,- говорит С. Агапитова.



По информации заместителя главного врача, переливание крови и операция прошли благополучно. Но полученные в аварии травмы очень серьезные, Арина находится в крайне тяжелом состоянии. "Мы от нее не отходим, - рассказывает начмед по хирургии Михаил Субботин. - Боремся за девочку изо всех сил."