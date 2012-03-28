В Веселом Поселке ограбили подполковника юстиции

Начальник следственного отдела СУ УМВД по Невскому району Петербурга стал жертвой ограбления. Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне в 18.45 у дома 32/2 по проспекту Большевиков неизвестный преступник открыто похитил из правого кармана брюк 51-летнего подполковника юстиции бумажник.

В нем лежали 250 рублей, личные документы и служебное удостоверение. Во время происшествия офицер был не на службе, в гражданской одежде.