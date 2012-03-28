Составлен фоторобот подозреваемой в похищении ребенка в Пермском крае

Следственным управлением СК РФ по Пермской области составлен фоторобот молодой женщины, которая подозревается в похищении ребёнка накануне днём из детского сада города Краснокамска. Поиски мальчика продолжаются.

Следователи дают и словесное описание похитительницы: на вид 18-20 лет; рост около 160 см.; волосы темные до плеч; может быть одета шапка белая вязаная, куртка черная спортивная, укороченная; джинсы черные.

Руководитель регионального Следственного управления генерал юстиции Марина Заббарова обращается к лицу, похитившему ребёнка с просьбой незамедлительно вернуть мальчика родителям либо в правоохранительные органы.

Она напоминает, что в соответствии с примечанием к статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности.

"В связи с тем, что до настоящего времени ребёнок и женщина, похитившая его, не найдены Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю просит помощи у жителей и гостей города Краснокамска. Всех, кто видел ребенка и женщину, просим сообщить известную Вам информацию по телефонам: 8-342-217-06-88, 271-85-85 или 02", - говорится в сообщении на сайте СУСК по Пермскому краю.

"АН" писали, что СКР командировал в помощь пермякам лучших следователей центрального аппарата.

Напомним, похищение семилетнего Ильи Ярополова произошло 27 марта около 13 часов (11.00 мск): воспитатели детского садика отдали ребенка никому не известной молодой женщине.

Вечером того же дня мать мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении сына.

Возбуждено дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего), санкция которой предусматривает вплоть до 12 лет лишения свободы. К поискам ребенка подключены порядка сотни работников СК, управления МВД.