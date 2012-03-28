На поиски похищенного в Краснокамске мальчика полетели московские следователи

Из Москвы в Пермский край в среду направлены специалисты центрального аппарата Следственного комитета России для оказания помощи в поисках похищенного мальчика, сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.

"По решению руководства Следственного комитета в Пермский край направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата для оказания практической помощи в поисках 7-летнего мальчика, похищенного накануне из детского сада неизвестной молодой женщиной", - сказал Маркин, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что днем 27 марта из детского сада в Краснокамске был похищен ребенок, и вечером того же дня мать мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении сына.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего".