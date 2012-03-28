В Петербурге обокрали ювелирный магазин за пять минут
28 марта 2012, 10:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Кировском районе совершена кража из ювелирного магазина ООО «Дива», расположенного в ТЦ «Пражский» (проспект Ветеранов, 87/1).
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне в 2.20 ночи неизвестный преступник взломал замок входной двери магазина, разбил витрину и похитил ювелирные изделия. Размер ущерба и перечень похищенного уточняется.
Сигнализация сработала в 2.20, наряд полиции прибыл через пять минут, но задержать вора не удалось. Изъяты видеозаписи, которые ведутся в торговом центре.