Рабочий за несколько месяцев украл 20 килограммов золотой руды (ВИДЕО)

В Красноярском крае предотвращена попытка хищения крупной партии золотого концентрата. Двадцать килограммов драгоценной руды украл рабочий одного из предприятий в Северо-Енисейском районе.



Из украденного концентрата можно получить 14 килограммов золота стоимостью около 21 миллиона рублей.

Рабочий в течение нескольких месяцев доставал концентрат через дыру в здании цеха и переносил его в личную кабинку в раздевалке. Похитителю грозит до 10-ти лет тюрьмы.



