В Москве ограблен коммерсант из Турции

Вчера в полицию обратился гражданин Турции 1976 года рождения с заявлением о грабеже. Он рассказал, что живет в Москве около пяти лет и владеет фирмой, торгующей детской одеждой.



Во вторник, около 15:30 коммерсант из Стамбула ехал на внедорожнике Range Rover по Краснодарской улице, когда около дома 7 ему перегородили дорогу две машины - Daewoo Nexia темного цвета и серебристый "ВАЗ-2112. Из них выскочили трое неизвестных кавказской внешности и избили коммерсанта, после чего отобрали у сидевшей в машине гражданки Турции сумку, в которой находились 40 тысяч рублей и документы, а затем скрылись.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали избитому иностранцу помощь, сообщает «Интерфакс». По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



