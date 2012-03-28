В Москве ограблена квартира Ростроповича

В Москве ограблена квартира Мстислава Ростроповича, юбилей которого отмечали накануне. Грабители проникли в жилище дирижера, воспользовавшись тем, что его родные были на III Международном фестивале.



В полицию с заявлением о краже 28 марта обратилась дочь Мстислава Ростроповича Ольга. Сумма похищенного выясняется.



Третий Международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в Москве 27 марта, в его 85-й день рождения, и завершится ровно через месяц, 27 апреля - в пятую годовщину со дня смерти великого артиста.



