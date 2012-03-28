В Подмосковье прогремели взрывы в Ford замначальника Химок

В Московской области во вторник вечером два маломощных взрывных устройства, по предварительным данным, сработали под днищем служебной машины замначальника полиции города Химки на улице Маяковского.

"По предварительным данным, под днищем машины были заложены две пластиковые бутылки с порохом, которые и взорвались", - сообщил источник в правоохранительных органах Подмосковья, передает РИА Новости.

Он добавил, что окончательные выводы о составе взрывчатки и типе устройств будут сделаны после проведения серий необходимых экспертиз. Источник уточнил, что взрывной волной выбиты стекла на первом этаже жилого дома, возле которого была припаркована машина, пострадавших нет.

Инцидент произошел во вторник вечером, 27 марта, около 22.30 мск на улице Маяковского, возле дома, где проживает полицейский. Припарковав служебный Ford Focus, замначальника поднялся домой, после чего прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным источника, взрывом повреждены передний и задний бамперы автомобиля, однако машина осталась на ходу.

Как сообщил начальник управления информации подмосковного главка МВД РФ Евгений Гильдеев, по предварительным данным, причиной взрыва стали хулиганские действия.

В СУСК по Московской области сообщили, что проводится доследственная проверка, следователи приступили к осмотру места происшествия. В настоящее время место, где произошло ЧП, оцеплено. Проводится опрос свидетелей произошедшего.