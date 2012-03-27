В Краснокамске неизвестная женщина похитила 6-летнего ребенка из детсада

В Краснокамске Пермского края неизвестная девушка во вторник, 27 марта, днем похитила 6-летнего ребенка из детского сада. Когда мама Ильи пришла за малышом, оказалось, что ребенок ушел с чужим человеком.

Женщина написала заявление в полицию. Был начат розыск ребенка. К вечеру вторника широкомасштабные поиски похищенного в Краснокамске мальчика пока не увенчались успехом.

Следственное управление СКР по Пермскому краю опубликовало приметы исчезнувшего мальчика. На вид Илье 7 лет, рост 125-130 см; волосы прямые, темно-русые; стрижка спортивная под "Теннис", глаза большие карие. Был одет в спортивную вязаную шапку черного цвета; черную куртку из плащевой ткани; темные джинсы, зимние сапоги темно-бордового цвета.

Девушке, которая увела мальчика из садика на вид 18-20 лет, ее рост около 160 см. Была одета в темную куртку и джинсы.

Руководитель регионального управления ведомства Марина Заббарова обратилась к тем, кто увел мальчика из детского сада с просьбой немедленно вернуть мальчика родителям. За похищение ребенка грозит уголовная ответственность.

В настоящее время ведется доследственная проверка.