В Дагестане уничтожили блиндаж боевиков на 8 человек

В Дагестане силовики уничтожили блиндаж на восемь человек. Инцидент произошел во вторник при проведении оперативно-розыскных мероприятий в лесу у селения Муцалаул Хасавюртовского района.

В блиндаже боевиков находилась самодельная бомба. Блиндаж был обнаружен оперативниками ФСБ и МВД России во вторник, 27 марта. Сотрудники правоохранительных органов нашли самодельное взрывное устройство и 20 кг алюминиевой пудры, передает Интерфакс. Также был найден самодельный электродетонатор, продукты питания, военная и гражданская одежда, два газовых баллона.