В Нальчике задержали пособника боевика

В Нальчике сотрудники правоохранительных органов задержали пособника уничтоженного во вторник во время спецоперации главаря боевиков. Боевик был заблокирован в одном из частных домов около 4.30 утра.

Инцидент произошел на пересечении улиц Комсомольской и Мичурина. Был введен правовой режим КТО. Бандит оказал вооруженное сопротивление на предложение сдаться и был уничтожен при проведении штурма. Убитым оказался главарь диверсионно-террористического бандподполья, действующего на территории Кабардино-Балкарии - Алим Занкишиев. Во вторник силовиками был задержан пособник Занкишиева - 27-летний житель Нальчика, передает РИА Новости. Он предоставлял главарю бандподполья дом, в котором тот и был заблокирован.