Стали известны подробности инцидента во Владимирской области, где злоумышленники обстреляли электропоезд № 6202 "Владимир-Петушки".

В дежурной части Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте собщили, что 24 марта два мужчины открыли стрельбу по электропоезду из пневматического оружия. Злоумышленники пулями разбили 11 стекол.

Никто из пасажиров не пострадал, передает РИА "Новости".

Мужчины были задержаны. Установлено, что они были в состоянии алкогольного опьянния. Злоумышленники задержаны в административном порядке. Они находятся в спецприемнике во Владимире. По даному факту проводится доследственная проверка.

Ранее СМИ сообщали, что задержаны двое мужчин, обстрелявших поезд Владимир-Петушки. На допросе они якобы заявили, что хотели покататься по случаю дня рождения одного из них, продолжить отмечать свой праздник в другом городе. Но поезд не остановился, и тогда они открыли огонь. Один пассажир получил серьезные порезы.