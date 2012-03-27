В Невском районе Петербурга задержан полицейский-скандалист

Инспектор патрульно-постовой службы задержан в Невском районе за скандал, устроенный у себя дома. Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне в 18 часов в 23 отдел полиции обратилась 40-летняя петербурженка, проживающая в доме 26/2 по Товарищескому проспекту.



Женщина пожаловалась на своего бывшего мужа, который в нетрезвом состоянии устроил скандал и нецензурно выражался при этом в ее адрес.



Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали своего коллегу, капитана полиции, сотрудника полка ППСП ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 46-летний полицейский в это время был не на службе, в гражданской одежде.



Сейчас проверку по факту бытового хулиганства ведет заместитель командира полка. Известно, что бузотер служит в органах МВД с 1992 года.