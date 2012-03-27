Наркополицейские прикрыли «семейный бизнес»

Сотрудниками петербургского наркоконтроля задержана группа лиц, занимавшаяся изготовлением и продажей наркотического средства первитин на территории Невского района. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСКН РФ по городу и области.



После проведения проверочных закупок у лиц, занимающихся торговлей наркотиками, наркополицейские провели два обыска – на Искровском проспекте дом 20 и на ул. Народной д.58. Как удалось установить оперативникам, жители двух квартир - две пары сожителей не только продают наркотик, но и сами готовят его. В ходе обысков изъяты несколько доз первитина, закупочные деньги, прекурсоры и приспособления для приготовления наркотиков. Все задержанные не отрицают, что являются потребителями первитина (вещество, которое готовят из лекарственного средства эфедрин).



Примечательно, что первый подозреваемый – гражданин 1976 года рождения, в январе 2012 года уже задерживался наркополицейскими за сбыт и производство первитина, тогда ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Квартиру на Народной 58 оперативники посещают тоже не первый раз: в прошлом году за наркотики к ответственности привлекалась сначала одна дочь задержанной гражданки, в январе 2012 года – вторая дочь. Мать, судя по всему, «бизнес» не оставила. Возбуждено уголовное дело, ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.