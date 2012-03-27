Из автосалона Петербурга украли 4 машины

Из автосалона в Выборгском районе украли 4 новые иномарки. Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне утром в 66 отдел полиции обратился директор автосалона «Реал», расположенного в доме 57 по проспекту Энергетиков.

По словам 41-летнего бизнесмена, в ночь на 26 марта неизвестный преступники, отжав домкратом въездные ворота, проникли на территорию стоянки салона. Злоумышленники похитили четыре автомобиля без госзнаков: два BMW X-5, BMW X-6 и Volkswagen Passat. В настоящее время ведется проверка, сумма ущерба уточняется.