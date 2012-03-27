Сегодня утром неизвестные обстреляли фирменный поезд Владимир-Петушки. В результате этого инцидента выбиты несколько стекол в поезде, имеются раненые. Стреляющих задержали.



Они сейчас находятся в линейном отделе внутренних дел на транспорте во Владимире.



