В Петербурге прохожие ловили лихача,сбившего трех человек

Страшный случай произошел сегодня на проспекте Солидарности, что в Невском районе Петербурга. Там водитель автомобиля «форд», выезжая из двора, сбил пожилого мужчину. У пострадавшего оказалось сломано бедро.



Вместо того, чтобы остановиться и вызвать скорую помощь, гонщик дал по газам и тут же наткнулся на следующее препятствие – сбил женщину с ребенком в коляске. Женщина отделалась сотрясением мозга, а вот грудничка, по данным «НТВ» пришлось отвезти сразу в реанимацию, его состояние тяжелое.



Даже после этого водитель не прекратил опасную гонку. Он бросил авто и пешим ходом бросился наутек. Но бдительные прохожие не дали ему скрыться. По свидетельствам очевидцев, мужчина был невменяем. Возможно, пьян. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.