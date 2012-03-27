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В Петербурге прохожие ловили лихача,сбившего трех человек
27 марта 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Страшный случай произошел сегодня на проспекте Солидарности, что в Невском районе Петербурга. Там водитель автомобиля «форд», выезжая из двора, сбил пожилого мужчину. У пострадавшего оказалось сломано бедро.
Вместо того, чтобы остановиться и вызвать скорую помощь, гонщик дал по газам и тут же наткнулся на следующее препятствие – сбил женщину с ребенком в коляске. Женщина отделалась сотрясением мозга, а вот грудничка, по данным «НТВ» пришлось отвезти сразу в реанимацию, его состояние тяжелое.
Даже после этого водитель не прекратил опасную гонку. Он бросил авто и пешим ходом бросился наутек. Но бдительные прохожие не дали ему скрыться. По свидетельствам очевидцев, мужчина был невменяем. Возможно, пьян. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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