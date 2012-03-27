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В Балашихе нашли часть женского трупа, другая часть, похоже, в Москве
27 марта 2012, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Голова и ноги женщины, спрятанные в сумку, найдены вчера днем в подмосковной Балашихе, а туловище и руки обнаружили накануне на севере столицы. На вид женщине около 30 лет.
Накануне в 17:40 в следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области поступило сообщение о том, что неподалеку от дома №16 на Заречной улице Балашихи, на восточном берегу реки Пехорка, в сумке были обнаружены голова и фрагменты нижних конечностей неизвестной женщины, которой на вид около 30 лет.
Подмосковные следователи в ходе работы по установлению личности погибшей связались со своими московскими коллегами, так как накануне на севере столицы были также обнаружены останки женского тела - туловище и руки, спрятанные в чемодан.
Похоже, что это части тела одной и той же женщины, но точно об этом скажет судебно-медицинская экспертиза.
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