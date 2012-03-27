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Режим КТО введен в Нальчике, в частном доме блокированы боевики
27 марта 2012, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
В КБР на территории частного дома в Нальчике на улице Комсомольская , где проходит спецоперация в рамках КТО, сильное задымление - начался пожар.Пожарные пытаются потушить огонь.
Бой начался с самого утра. Режим КТО введен около пяти утра. По данным силовых структур, в доме остается один боевик, его пособник сдался сотрудникам правоохранительных органов, передает Интерфакс.
Ранее силовики сообщали, что в частном доме в Нальчике среди двоих боевиков может находиться один из главарей бандподполья Кабардино-Балкарии. Силовики предлагали «эмиру» сдаться добровольно.
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