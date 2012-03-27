В Москве у судьи Мособлсуда угнали автомобиль Volkswagen Touareg

В Москве автомобиль Volkswagen Touareg украли у федерального судьи Мособлсуда в период с 24 по 26 марта. Судья заявил в полицию, что его машину угнали от дома № 11 по Неманскому проезду на северо-западе столицы.

Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье "кража".

В настоящее время ведется розыск преступника.

Стоимость иномарки потерпевший 59-летний судья оценил в 900 тысяч рублей. Автомобили Volkswagen Touareg в салоне стоят от 2 миллионов рублей до 4 миллионов рублей в зависимости от комплектации.