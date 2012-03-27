На западе Москвы подростки убили мигранта

Около 23:30 понедельника во дворе дома N 9 по улице Удальцова трое молодых людей совершили нападение на мужчину азиатской внешности. Как говорят очевидцы, драка возникла беспричинно.



Подростки начали избивать мужчину, но когда одна из женщин с балкона закричала, что вызовет полицию, они убежали.

Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил пострадавшего, однако тот был уже мертв.

Смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в левую часть груди. Кто он - пока неизвестно. На вид ему 25-30 лет, азиатская внешность, одет в оранжевый жилет, без документов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартале от места происшествия были задержаны трое подростков, на одежде и руках которых обнаружены следы крови, сообщает «Интерфакс». Приметы подростков совпадают с приметами дравшихся с азиатом. Они доставлены в отдел полиции, где проверяются на причастность к убийству.



