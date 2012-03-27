На юге Москвы неизвестный обстрелял рейсовый автобус

Полиция ищет правонарушителя, который на юге Москвы обстрелял рейсовый автобус из пневматического пистолета. В результате было разбито окно пассажирского салона автобуса, пострадавших нет.



Инцидент произошел в понедельник около 21:00 мск возле дома 18 на проспекте Андропова. Неизвестный, проезжая на машине произвел выстрел в окно, следовавшего по маршруту 670 автобуса "ЛИАЗ", после чего скрылся.

По данному факту полиция проводит проверку, ведутся поиски правонарушителя.



