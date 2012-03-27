В Приморье двое приятелей несколько дней ели мясо убитого третьего

В Приморье 35-летний житель острова Русский во Владивостоке несколько дней с собутыльником закусывал человечиной. По пьянке он убил своего 41-летнего знакомого, расчленил его и угощал приятеля, не объясняя происхождение мяса.

По данным следствия, 24 марта 2012 года в доме на улице Рында, расположенном на острове Русский в городе Владивостоке, в сарае, а также в холодильнике обнаружены человеческие останки. Хозяин жилища признался, что 21 марта в ходе распития спиртного убил 41-летнего знакомого, после чего вместе с другим своим приятелем несколько дней употреблял в пищу его останки.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ,по уголовному делу проводятся следственные действия, в отношении подозреваемого будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила старший помощник СКР по Приморью Аврора Римская, пеередает "Интерфакс - Дальний Восток".

"Уголовное дело против 35-летнего островитянина возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении человека, скрывшего факт убийства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за укрывательство преступлений (ст. 316 УКРФ)", - уточнила Рындина .