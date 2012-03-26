Частного таксиста, гражданина Азербайджана убили в Москве в понедельник вечером в районе Щёлковского шоссе на территории торгового центра. На месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства инцидента.

Около 21:00 на территории торгового центра "Новочеркизовский", расположенного в Проектируемом проезде, 890, между охранником ТЦ и частным таксистом, гражданином Азербайджана, произошла драка, в результате которой последний скончался от полученных побоев, сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.