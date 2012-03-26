В Екатеринбурге грабители унесли 3 млн выручки из магазина китайской одежды

В центре Екатеринбурга в понедельник вечером в магазин, где продавалась одежда и обувь китайского производства, за несколько минут до закрытия ворвались четверо грабителей в масках с пистолетом и забрали 3 млн рублей выручки.

Сообщение о том, что "четверо неустановленных пока лиц, угрожая предметом, похожим на пистолет", похитили из коммерческого магазина в центре Екатеринбурга выручку в размере 3 млн рублей и скрылись, поступило в дежурную часть ГУ МВД России по Свердловской области в 21:27 по местному времени (18:27 мск), сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Точный размер ущерба установит начавшаяся в магазине ревизия", - сказал он, добавив, что в этой торговой точке продавались одежда и обувь китайского производства. По предварительным данным, покупателей в магазине во время нападения, которое произошло в 20:45, уже не было.

На месте ЧП работают три следственно-оперативные группы, а также полицейский-кинолог. Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий для раскрытия этого преступления, сказал Горелых.