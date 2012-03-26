В Италии арестован экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков, сообщают в понедельник украинские СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Розыском Авакова занимался Интерпол по запросу ГПУ.

26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против председателя местной организации партии "Батькивщына", бывшего губернатора Харьковской области Арсена Авакова по подозрению в отчуждении более 50 га земли.

По словам начальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией областной прокуратуры Александра Бабикова, дело возбуждено прокуратурой области за превышение служебных полномочий и власти, причинившее тяжелые последствия. Бабиков уточнил, что земля была отчуждена с изменением ее целевого назначения, в то время как такое решение является исключительной компетенцией кабинета министров.

"Аваков лично подписал соответствующий акт собственности на землю, - отметил Бабиков. - Получены данные, достаточные для возбуждения дела в отношении Авакова".

Ранее пресс-секретарь Авакова Наталья Стативко заявила, что экс-губернатор находится в Европе. По ее словам, он работает в группе, которая обеспечивает необходимые процедуры в связи с рассмотрением жалобы Юлии Тимошенко Европейским судом по правам человека.

"АН" писали, что заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин 10 марта заявил, что лидер партии "Батькивщына" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко может быть отпущена по решению Европейского суда по правам человека.

Напомним, Юлия Тимошенко отбывает 7-летний срок заключения в Качановской исправительной колонии за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.