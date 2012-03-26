За разбой в Ленинградской области задержаны инспектор УФСИН и его подельник

В Следственном комитете РФ сообщили, что в Ленинградской области по обвинению в разбойном нападении на оператора АЗС арестованы младший инспектор Федеральной службы исполнения наказаний и его подельник - работник ОАО "РЖД".

В сообщении СК РФ, размещенном в понедельник на официальном сайте ведомства говорится, что младшему инспектору управления по конвоированию УФСИН по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28-летнему Евгению Симанову и работнику ОАО "РЖД" 22-летнему Сергею Бакумову предъявлено обвинение по ст. 162, ч. 2 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 19 марта 2011 года Симанов и Бакумов, вооружившись охотничьим ружьем и бейсбольной битой, совершили разбойное нападение на 40-летнюю женщину-оператора на автомобильной заправочной станции ООО "Киришиавтосервис", расположенной на Советской улице в городе Тихвин Ленинградской области, и похитили у нее 55 тысяч рублей. После содеянного преступники скрылись. Однако в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов оба злоумышленника были задержаны.

В сообщении СК РФ также говорится, что "в ходе обыска у одного из задержанных обнаружены и изъяты маски с прорезями для глаз и рта, орудия преступления, а также похищенные денежные средства. По ходатайству следствия, в отношении Симанова и Бакумова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".