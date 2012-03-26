В Чебоксарах в суд направлено уголовное дело на главу минспорта Чувашии Николаева, а также руководителя муниципальной спортшколы Кошкина за то, что они присвоили несколько миллионов, предназначенных для детского спорта и физкультуры.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики 46-летнего Анатолия Николаева, а также бывшего директора муниципального учреждения дополнительного образования детей "ДЮСШ по игровым видам спорта "Спартак" управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары 52-летнего Иннокентия Кошкина.

Оба они обвиняются в злоупотребление должностными полномочиями. Кроме того, Николаев обвиняется в совершении 3 эпизодов превышения должностных полномочий.

"По версии следствия, Кошкин, одновременно являясь главой ДЮСШ "Спартак" и общественной организации "Чебоксарский городской физкультурно-спортивный клуб "Спартак", договорился с Николаевым о том, что во время проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов федерального уровня на базе ДЮСШ "Спартак", в ведении которой находились соответствующие спортивные сооружения, договоры на предоставление их услуг будут заключаться минспорта не с непосредственным владельцем указанных сооружений, а в нарушение действующего законодательства – с общественной организацией "ЧГФСК "Спартак", не обладавшей необходимой материальной базой", сообщает пресс-служба СКР в пятницу.

В результате в 2007-2010 годах на базе ДЮСШ "Спартак" было проведено 17 турниров и сборов, в том числе среди спортсменов-инвалидов.

При этом на основании подписанных Николаевым актов Минспорта неправомерно перечисляло в адрес клуба "Спартак" свыше 1,9 млн. рубл. Из этой суммы детской спортшколе перепало только 260 тыс. руб. Остальное со счёта общественной организации ушло по усмотрению руководителя.

Министр спорта обогащался на чиновничьем поприще и без соучастия старшего товарища. В 2009 году Николаев от лица минспорта заключил договор на строительство спорткомплекса в Мариинском Посаде. А потом начал подрядчика этого проекта "ТСК "Парнас" использовать для собственных нужд.

В том же 2009 году "Парнасу" пришлось добровольно-принудительно проспонсировать Фонд поддержки развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике, одним из учредителей которого являлась супруга Николаева. Но этого оказалось маловато министру.

"Николаев, имея возможность расторжения в одностороннем порядке ранее заключенного государственного контракта, также убедил директора "ТСК "Парнас" приобрести в коммерческой фирме своего брата тротуарную плитку, необходимую при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Руководитель подрядчика, опасаясь неблагоприятных для себя последствий, был вынужден перечислить 800 тысяч рублей на расчётный счёт Фонда поддержки физической культуры и спорта в Чувашской Республике, а также 175 тысяч рублей – в организацию, учредителем и директором которой был брат Николаева. В результате тротуарная плитка так и не была поставлена, а "ТСК "Парнас" был причинён ущерб на общую сумму 975 тысяч рублей", - говорится в сообщении СКР.

Кроме того, в мае 2010 года без проведения аукциона Николаев заключил от имени Минспорта госконтракт с другим подрядчиком на строительство спорткомплекса в Шемуршинском районе по цене свыше 32,4 миллионов рублей.

В результате из бюджета на эту стройку потребовалось 36,8 млн рублей, при фактических затратах в 33,6 млн рублей. Куда "откатились" 3 млн рублей, СКР не уточняет.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.