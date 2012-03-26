Нижегородские полицейские дурили начальство "дутыми" отчётами"
26 марта 2012, 17:22 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]
В Нижнем Новгороде следственный комитет России в понедельник завел уголовные дела на сотрудников полиции аэропорта столицы области по факту фальсификации материалов дел о добровольной сдаче патронов.
"Полицейские в 2008 году в целях искусственного повышения показателей и создания видимости борьбы с преступностью фальсифицировали материалы о якобы добровольной выдаче патронов", - отмечено в пресс-релизе Приволжского управления СК, передает Интерфакс.
Следователи полагают, что трое полицейских создавали отчеты по несуществующим инцидентам, а затем выносили решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
По словам официального представителя Приволжского управления СК Дмитрия Захарова, количество фигурантов дела может вырасти после выяснения следствием новых подробностей.
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