В Нижнем Новгороде следственный комитет России в понедельник завел уголовные дела на сотрудников полиции аэропорта столицы области по факту фальсификации материалов дел о добровольной сдаче патронов.

"Полицейские в 2008 году в целях искусственного повышения показателей и создания видимости борьбы с преступностью фальсифицировали материалы о якобы добровольной выдаче патронов", - отмечено в пресс-релизе Приволжского управления СК, передает Интерфакс.

Следователи полагают, что трое полицейских создавали отчеты по несуществующим инцидентам, а затем выносили решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

По словам официального представителя Приволжского управления СК Дмитрия Захарова, количество фигурантов дела может вырасти после выяснения следствием новых подробностей.