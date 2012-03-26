В Архангельской области школьница убила бабушку

В Архангельской области 14-летнюю школьницу обвиняют в убийстве бабушки. Дело подозреваемой рассмотрит суд. По версии следствия, убийство было совершено 17 октября 2011 года в городе Вельске.

Как отмечает Следственный комитет, нетрезвая школьница поссорилась с 59-летней бабушкой из-за своих прогулов. В ответ на замечания убийца взяла два ножа и нанесла ими не менее 11 ударов по голове и телу бабушки. В настоящее время уголовное дело передано в суд, передает РИА Новости. Преступление, совершенное школьницей, подпадает под статью Уголовного кодекса (УК), предусматривающую наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.