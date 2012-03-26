В Красноярском крае местные жители избили 8 полицейских

В Красноярском крае местные жители избили инспекторов ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по факту избиения восьми сотрудников полиции. Инцидент произошел ночью 24 марта 2012г. в с.Красная Поляна Назаровского района.

По данным следствия, 10-12 молодых людей в ответ на замечания полицейских, с кольями и лопатами напали на сотрудников ГИБДД. Пострадали 8 полицейских. Один из них был госпитализирован, пишет РБК. В течение суток восемь злоумышленников были задержаны и доставлены в отделение полиции, пятеро из них оказались ранее судимыми.