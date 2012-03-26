На Юго-Западе Петербурга школьница выпала с 16-го этажа

В Красносельском районе правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 16-летней петербурженки. Проверяется версия самоубийства.



Как собщает АН «Оперативное прикрытие», 23 марта в 22.30 у дома 76, корпус 1 по Ленинскому проспекту при неясных обстоятельствах выпала в окно на 16-м этаже указанного здания 16-летняя девушка.

По данным Агентства, погибшая проживала в городе Ломоносове.



По факту происшествия ведется проверка.