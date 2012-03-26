Преступники вымогали у студента 400 тысяч рублей, переодевшись в полицейских

В Санкт-Петербурге трое неизвестных вымогали деньги у студента СПбГУ. Преступники переоделись в полицейскую форму и вывезли студента в неизвестном направлении. Полиция ищет злоумышленников.

Пострадавший студент обратился в полицию около семи часов вечера в воскресенье. По его словам, трое злоумышленников вошли в его съемную квартиру. Преступники представились сотрудниками органов и провели обыск, передает РИА Новости. Забрав найденные 15 тысяч рублей, они приказали потерпевшему пройти с ними в машину. После этого они увезли его в неизвестном направлении. В течение 12 часов у молодого человека вымогали 400 тысяч рублей, обвиняя в хранении наркотиков.