В Петербурге сотрудники ФСО подрезали и избили водителя

В Петербурге проверяют информацию об избиении 20-летнего водителя Геннадия Абашкина. Как сообщает "Балтинфо", рано утром на улице Маршала Хрулева его "Ауди" догнал "Фольксваген пассат", в котором ехали двое.



На красном светофоре неизвестные подрезали Абашкина, оторвали номера с "Ауди", избили парня и якобы потребовали пятьдесят тысяч долларов.



Абашкина госпитализировали с многочисленными травмами, а "Фольксваген" после информации в полицию задержали. Мужчины предъявили удостоверения сотрудников ФСО. По предварительным данным, между ними и парнем случился дорожный конфликт.