В Петербурге совершен налет на ювелирный магазин рядом с полицией

В Московском районе совершен налет на ювелирный магазин сети «Золотой ключик». Ранен охранник. Всего полгода назад из этого салона со стрельбой унесли 20 планшетов с драгоценностями.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 25.03. примерно в 11.20 трое неизвестных преступников в масках ворвались в помещение салона, расположенного в доме 18 по Авиационной улице. Им попытался оказать сопротивление сотрудник охраны, в него был произведен выстрел, мужчина ранен.



Уложив двух продавщиц на пол, разбойники разбили витрины, похитили украшения и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).



Отметим, что в соседнем угловом доме 3 по улице Типанова расположено Управление ФМС по Московскому району.

Напомним, что 2 сентября 2011 года на ювелирный магазин в доме 18 по Авиационной улице (он тогда работал под другой торговой маркой) уже было совершено вооруженное нападение. Примерно в 16.10 трое преступников в масках ворвались в помещение магазина и произвели три выстрела в стену из травматического пистолета. В это время в помещении находились три продавца и сотрудник охранного предприятия. Разбив 4 витрины, разбойники похитили около 20 планшетов с ювелирными изделиями и скрылись. Охранник из служебного оружия ИЖ-71 выстрелил преступникам вслед, но ни в кого не попал.

Налетчики скрылись на автомашине ВАЗ-2109 белого цвета с госномером, который числится за другим автомобилем.