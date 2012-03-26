Мужчине выстрелили в голову в подъезде жилого дома на востоке Москвы

На востоке Москвы неизвестный ранил в голову молодого человека из огнестрельного оружия. Инцидент произошел в подъезде дома 5, корп. 3 по ул. Аллея Жемчуговой. О покушении на убийство в полицию сообщил дворник.

По словам дворника, он слышал звук выстрела. После этого из подъезда выбежал мужчина в ярко-оранжевой куртке и в солнцезащитных очках, передает «Интерфакс». Сотрудники полиции нашли в подъезде тяжело раненного в голову молодого человека в состоянии комы. Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу №15.