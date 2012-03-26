В Дагестане неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно УФНС

В Дагестане неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания налоговой инспекции. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 марта в селе Тарумовка Тарумовского района Дагестана.

По информации МВД Дагестана, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания межрайонной налоговой инспекции. Пострадавших в результате инцидента нет. Произошло возгорание кабинета площадью 6 квадратных метров, передает РИА Новости. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.