В Москве напали на квартиру чиновника ФНС

В Москве неизвестные напали на квартиру замначальника Контрольного управления Федеральной налоговой службы России Константина Новоселова. В результате разбойного нападения Новоселов был госпитализирован.

Инцидент произошел на Новочеремушкинской улице. Двое неизвестных, позвонив в дверь, ворвались в квартиру чиновника. Угрожая пневматическим пистолетом и ножом хозяину квартиры и его знакомому, грабители связали обоих. После этого преступники ранили Новоселова и его товарища ножом, потребовав деньги. Грабители забрали из сейфа 3,5 тысячи евро, передает Интерфакс. Константин Новоселов был госпитализирован, второй пострадавший после оказания необходимой помощи был отпущен. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.