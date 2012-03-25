В Пензенской области задержали убийцу как минимум 6 человек

В Пензенской области полиция задержала подозреваемого в совершении как минимум 6 убийств. 23-летний житель города Белинского был задержан по подозрению в причастности к убийству пропавшего человека.

Как отмечает Следственный комитет России, в ходе проверки выяснилось, что задержанный может быть причастен к серии убийств, совершенных в 2009-2011 гг. По оперативной информации, мужчина убил не менее 6 жителей Пензенской области и закопал их тела в городе Белинский, пишет РБК. В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения по всем эпизодам установленных фактов совершенных им убийств.