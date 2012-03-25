В Кабардино-Балкарии обезвредили мощную бомбу

В Кабардино-Балкарии силовики уничтожили мощное взрывное устройство. Бомба была обнаружена в поле в 200 м от федеральной дороги "Кавказ". Самодельный фугас был уничтожен на месте.

Бомба мощностью 20 килограммов представляла собой металлическую трубу длиной 1,2 м и диаметром 31 см. Труба была заполнена взрывчатым веществом на основе аммиачной селитры и порошкового алюминия, передает РБК. Снаружи фугас был залит эпоксидным клеем. "Начинку" составляли поражающие элементы в виде резаной арматуры.