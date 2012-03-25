Скотланд-Ярд : в Лондоне действительно покушались на Горбунцова

20 марта вечером на Собачьем острове лондонского Ист-Энда было совершено покушение на мужчину около 40 лет. Мужчина с пулевыми ранениями был госпитализирован. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Его охраняет полиция. В последние дни только пресса называла фамилию пострадавшего. В субботу ряд британских изданий, со ссылкой на полицию, сообщил, что покушение было совершено на российского банкира Горбунцова. Скотланд-ярд спустя несколько дней после покушения на российского банкира Германа Горбунцова подтвердил личность пострадавшего.

Расследование ведет полицейское управление "Трайдент", которое занимается борьбой с организованной преступностью. На данный момент никто не арестован.



По данным полиции, в Горбунцова стрелял "белый, стройный мужчина ростом около 1,80 метра". Сосед банкира, 54-летний консультант по менеджменту Джон, заявил, что Горбунцов был знаком со стрелявшим в него человеком.

Супруга банкира, 46-летняя Лариса Горбунцова, прилетела в Лондон через день после инцидента.

Некоторые СМИ предполагали, что нападение на Горбунцова связано с делом о покушении 11 марта 2009 года на совладельца "Конверс-групп" Александра Антонова.

Александр Антонов - отец Владимира Антонова, дело об экстрадиции которого в Литву в связи с банкротством банка Snoras будет рассматриваться в мае.

В январе 2012 года Горбунцов обратился с письменным заявлением в главное управление МВД России, в котором обвинял своих бывших деловых партнеров в разработке плана убийства Антонова с целью получения "контроля и владения бизнес-структурами, принадлежавшими Антоновым".

Скотланд-Ярд, со своей стороны, пока не подтверждает предположение СМИ о том, что нападение на Горбунцова в Лондоне как-то связано с покушением на Антонова.